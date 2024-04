Após punição, São Januário tem clima em Vasco x Grêmio

Vasco x Grêmio tem clima de amizade (como sempre deve ser!) - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo/Felipe David Rocha) Jogada10 Jogada10

Após as turbulência envolvendo São Januário, torcida do Vasco e Brasileirão de 2023, o Cruz-Maltino inicia a caminhada na principal competição nacional de 2024 em clima para lá de agradável. Nesta primeira rodada, vale lembrar, o Gigante da Colina recebe o Grêmio, com a bola rolando às 16h.

Inclusive, o clima de paz impera até mesmo entre as torcidas de Vasco e Grêmio, que andam pelo quarteirão de São Januário na harmonia. O Cruz-Maltino e o Tricolor Gaúcho, vale lembra, têm torcidas “amigas”. A reportagem do Jogada10, aliás, flagrou até um homem com a camisa do Botafogo.

Dessa forma, há um contraponto de agora com as cenas de barbaridade vistas em junho de 2023, diante do Goiás. Na ocasião, após derrota de 1 a 0 em São Januário, torcedores vascaínos atiraram rojões, quebraram algumas coisas no estádio e até entraram em confronto com a PMRJ. Dessa forma, o Vasco foi punido com a perda do estádio. Depois, conseguiu o direito de usar o Caldeirão, mas sem público. Na reta final, conseguiu o retorno da torcida.

“Existe uma lenda de que o Grêmio nunca vence o Vasco em São Januário, mas hoje essa lenda vai ser quebrada. Vai ser 1 a 0 para o Grêmio, com gol de Diego Costa”, opinou o gremista Pablo, que andava livremente pelos arredores de São Januário, ao lado de vascaínos.

Esta, inclusive, foi fundamental para a permanência do time, virtual rebaixado após derrota para o Goiás, na Série A. Aliás, na última rodada, o Vasco venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em São Januário. Para a partida contra o Grêmio, todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Dessa forma, a casa estará cheia.

Vale lembrar que, com a punição de 2023, não só os torcedores foram prejudicados. Os comerciantes da região da Barreira do Vasco também sofreram com queda nas receitas.

