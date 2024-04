Vasco faz homenagens a Dinamite em jogo contra o Grêmio

Torcida recebendo máscaras de Roberto Dinamite - (crédito: Foto: Felipe David Rocha/Jogada10) Jogada10 Jogada10

Maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite completaria 70 anos no último sábado (13). Dessa forma, o clube carioca entregou dez mil máscaras com o rosto do ex-jogador aos torcedores que estiveram na partida de estreia do Cruz-Maltino no Brasileirão, em São Januário. O Gigante da Colina, vale reforçar, encara o Grêmio.

“Roberto Dinamite é a grande referência para todos nós. Não poderíamos deixar passar em branco uma data tão especial como esta. São 70 anos, mas a lembrança de tudo que ele representa é eterna dentro de cada vascaíno. A ação deste domingo, em São Januário, na nossa casa, teve como objetivo lembrar para o mundo que todo vascaíno tem um pedaço de Roberto no seu amor pelo Vasco. É impossível separar o Vasco do Roberto e o Roberto do Vasco”, comentou Pedrinho, Presidente do Vasco.

Além disso, o Vasco carregará um agradecimento para Roberto Dinamite em seu uniforme na partida contra o Grêmio. Após o duelo, parte das camisas dos titulares no confronto serão leiloadas em parceria com a Play For a Cause e o valor arrecadado será todo destinado para a Barreira do Vasco, local que Roberto Dinamite tanto amou.

A frase “Valeu, Roberto” estará estampada na parte frontal da nova camisa vascaína, em referência ao modelo utilizado pelo Gigante da Colina no jogo que marcou a despedida do lendário camisa 10, diante do La Coruña (ESP), em 1993.

Dinamite e Brasileirão

Dinamite, aliás, tem uma relação profunda com o Brasileirão. Ele, inclusive, é o maior artilheiro da história da competição, com 190 gols, sendo a maioria pelo Vasco. O atacante, vale lembrar, foi campeão brasileiro com o Cruz-Maltino em 1974, sendo artilheiro da competição, com 16 bolas na rede.

Inclusive, a CBF dará o Troféu Roberto Dinamite para o artilheiro do Brasileirão de 2024. Dessa forma, a atitude é uma forma de homenagear o maior goleador da história da competição, ainda mais no ano que ele completaria 70 anos.

