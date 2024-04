Paulinho vê equilíbrio em empate contra o Atlético

dolo do Timão, Paulinho negocia renovação de contrato, que vai só até dezembro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

O volante Paulinho resumiu a partida na Neo Química Arena após o empate em 0 a 0 do Corinthians com o Atlético-MG, neste domingo (14). O camisa 18 do Timão pontuou que o equilíbrio tomou conta. Assim, de certa forma, o placar foi justo.

“O primeiro tempo foi muito equilibrado, com as duas equipes buscando um pouco o jogo. Foi um jogo muito truncado, com muito contato físico e força”, analisou Paulinho, que entrou aos 28 do segundo tempo, na vaga de Gustavo Henrique.

Paulinho ainda pontuou que o Corinthians tentou ter mais posse de bola na segunda etapa, mas em vão. Vale lembrar que o Timão jogou todo o segundo tempo com um a mais, afinal, Battaglia foi expulso nos acréscimos.

“No segundo tempo, tentamos ter mais a posse de bola e reter o jogo, mas sendo objetivos. E, alguns momentos, até fomos, mas infelizmente não conseguimos os três pontos. Em uma competição equilibrada igual ao Brasileirão, é fundamental começar com vitória, mas não veio”,concluiu Paulinho.

Com um ponto em um jogo, o Corinthians agora fará três jogos seguidos fora de casa: Juventude e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão nos dias 17 e 20, e Argentinos Jrs (ARG), mas pela Sul-Americana, no dia 23. Assim, o time de Paulinho só volta à Neo Química Arena para o embate contra o Fluminense, daqui a dois domingos (28).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.