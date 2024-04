Tite enaltece vitória contra o Atlético-GO: ‘a primeira de 38 decisões’

De La Cruz e Arrascaeta durante a vitória em Goiânia - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

Em partida eletrizante, o Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1 neste domingo (14), pela primeira rodada do Brasileirão. A vitória do time carioca não escondeu um futebol abaixo do esperado pelos torcedores. No entanto, o técnico Tite, em coletiva de imprensa após a partida, reforçou a importância de começar a competição com vitória.

“Os mesmos três pontos que disputamos com o Atlético-GO aqui, são os mesmos três pontos que vão dizer onde nós vamos estar. Era a primeira de 38 decisões”, disse Tite.

Tite fala sobre as reclamações contra a arbitragem

Jogadores e membros da comissão técnica do Atlético-GO reclamaram bastante das escolhas do árbitro, que expulso o técnico Jair Ventura, o zagueiro Alix e o lateral Maguinho. Para o técnico Tite, não houve erro nas expulsões.

“Eu vi todos os lances agora (da arbitragem). Foram corretas, com exceção que eu não vi que foi da ofensa. Foi um jogo acidentado. Porém, as decisões que eu vi, pegando as imagens, elas foram corretas. A favor e contra”, explicou o treinador.

No campo, Tite reclamou da expulsão do técnico do Atlético-GO. Mas, após saber o motivo da expulsão, o mesmo voltou atrás na sua opinião.

“Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações, porém eu tenho que falar a verdade, o árbitro falou que ele foi ofendido e aí justificado. O Jair pode falar melhor”, resumiu.

