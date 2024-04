Cruzeiro marca no fim e vence o Botafogo no Mineirão

Cruzeiro inicia BR-24 com o pé direito, no Mineirão - (crédito: Fotos : Staff Images/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro contou com a ajuda da zaga do Botafogo para vencer o adversário por 3 a 2, neste domingo (14), no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um clássico nacional de viradas, reviravoltas, destempero e gols. Emoção não faltou em Belo Horizonte.

A Raposa é a segunda colocada, com o triunfo. Na quarta-feira (17), visita o Fortaleza, no Castelão. Já o Botafogo é o 14º lugar. Na quinta-feira (18), recebe o Atlético-GO, no Nilton Santos.

Cruzeiro sofre e retoma o ritmo da partida

Os primeiros minutos foram do Botafogo, apesar de uma defesa de Gatito, em uma aparição surpresa do zagueiro Neris. Assim, em velocidade, Junior Santos escapou pela direita e serviu Tiquinho. Gol do Alvinegro. Em seguida, o Cruzeiro assumiu o ritmo da partida. O empate, então, não demorou. Lucas Silva acertou o pé e estufou o coreto alvinegro. A Raposa, mais incisiva, ainda teve um gol bem anulada pelo VAR e outro lance no qual o goleiro do Glorioso salvou.

Defesa do Botafogo é arma ofensiva do rival

O Botafogo parecia que melhoraria, enfim, o seu desempenho. Afinal, Júnior Santos e Jeffinho perderam oportunidades claras no início. Mas parou por aí. A defesa seguiu falhando, e o Cruzeiro chegou à virada. Despois de confusão na área, Rafa Silva empurrou para a rede. Em seguida, Barboza, que acabara de entrar, deu uma entrada criminosa em Matheus Pereira e foi expulso. Mesmo com um a menos, o Glorioso, na bola área, foi buscar o empate. Danilo Barbosa, com uma cabeçada mortal, calou o Mineirão. Mas o time visitante gosta de entregar e, no fim, Papagaio voou mais alto e decretou o 3 a 2.

CRUZEIRO 3×2 BOTAFOGO

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 14/04/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Tiquinho, 4’/1ºT (0-1); Lucas Silva, 19’/1ºT (1-1); Rafa Silva, 19’/2ºT (2-1); Barbosa, 38’/2ºT (2-2); Papagaio, 45’/2ºT (3-2)

CRUZEIRO: Anderson; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Romero (João Marcelo, 51’/2ºT), Ramiro (Cifuentes, 22’/2ºT), Lucas Silva (Vital, 32’/2ºT) e Matheus Pereira (Veron, 36’/2ºT)); Gomes (Barreal, 22’/2ºT) e Rafa Silva (Papagaio, 22’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

BOTAFOGO: Gatito; Ponte, Halter, Bastos (Barboza, 20’/2ºT) e Marçal (Hugo, Intervalo); Gregore (Barbosa, 30’/2ºT) e Freitas (Tchê Tchê, 22’/1ºT); Luiz Henrique, Jeffinho (Savarino, 15’/2ºT), Júnior Santos e Tiquinho (Romero, 30’/2ºT). Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: Gomes, Zé Ivaldo, Rafa Silva, Papagaio (CRU); Gregore, Júnior Santos, Barbosa (BOT)

Cartão Vermelho: Barboza, 26’/2ºT (BOT)

