Pedro comemora vitória e exalta qualidade do elenco: ‘Todas as competições são prioridades’

Após uma partida emocionante no Serra Dourada, o Flamengo superou o Atlético-GO por 2 a 1 e iniciou de forma positiva sua trajetória no Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, Pedro comemorou a vitória, elogiou o adversário e afirmou que todas as competições são prioridades do clube nesta temporada.

“Só tenho a agradecer por cada gol, cada momento aqui no Flamengo. Esse início tem sido bom não só meu, mas de toda a equipe. Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe de muita qualidade, 15 jogos sem perder, campo bem difícil, bem complicado. Mas graças à Deus conseguimos a vitória, que era o mais importante, jogando fora de casa, estreia no Brasileiro. Somamos os três pontos e isso foi fundamental. Agora é continuar nessa pegada porque tem um jogo atrás do outro para seguir nessa evolução”, disse o centroavante.

Perguntado sobre quais seriam as prioridades do Flamengo no restante da temporada, o jogador afirmou que todas as competições serão importantes.

“O Flamengo exige isso, pela qualidade dos jogadores do elenco, que a gente entre em todas as competições pra vencer”, destacou o camisa 9.

