António Oliveira reclama de arbitragem, mas vê justiça no 0 a 0

Treinador do Corinthians, António Oliveira criticou a arbitragem do carioca Yuri Elino Ferreira da Cruz no 0 a 0 com o Atlético-MG. O português apontou que o juiz buscou “compensar” a expulsão de Battaglia, do Atlético-MG, no final do primeiro tempo. O comandante, inclusive, foi o expulso após o apito final da partida válida pela primeira rodada do Brasileirão.

“Cada um faz seu trabalho como pode, agora o juiz, eu não gostaria de ter essa função, o mundo está de olho, não pode falhar, tem família, com certeza faz as coisas de forma honesta, não há dúvida. Agora, não pode querer na segunda parte compensar algo que ele fez e fez bem”, começou António Oliveira.

Ainda nesta linha de reclamações, Oliveira destacou que a segunda etapa teve mais da metade do tempo de bola parada. Ou seja, na visão de António, o carioca ‘picotou’ demais a partida em São Paulo. Do lado do Atlético, inclusive, também houve reclamações da arbitragem.

“Na segunda parte, ele estava a compensar algo que (achou) que tinha errado, mas que acertou e fez bem… Não é possível numa segunda parte, ter 60% de bola parada. Para valorizar o espetáculo, temos de começar por algum lado. Há problemas de critério. Acho que ele foi mal para os dois lados, mas não vou bater mais, fez o melhor que pode “, acrescentou António Oliveira.

E a atuação do Corinthians?

Por fim, António Oliveira definiu como justo o empate em 0 a 0 na Neo Química Arena. Ele aproveitou para explicar o porquê do seu time, mesmo com um a mais durante todo o segundo tempo, não ter balançado as redes.

“Poderíamos ter feito um pouco mais, mas não podemos apontar nada. Não jogamos sozinhos, mas contra um adversário do ponto de vista individual de muita qualidade. Nosso time foi equilibrado. Não é por ter dez na frente que terei mais chances de gol, ia desequilibrar a equipe. Quanto melhor defendermos, mais conforto damos a quem ataca. Minhas equipes são defensivamente seguras e equilibradas. Foi um resultado até justo, num jogo difícil, poderíamos ter ganho, mas somamos um ponto num início de uma maratona grande que é o Brasileirão”, comentou o português.

Com um ponto em um jogo, o Corinthians agora fará três jogos seguidos fora de casa: Juventude e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão nos dias 17 e 20, e Argentinos Jrs (ARG), mas pela Sul-Americana, no dia 23. Assim, o time de António Oliveira só volta à Neo Química Arena para o embate contra o Fluminense, daqui a dois domingos (28).

“Um início de uma nova temporada, de um Brasileiro, que é muito difícil, não há adversários fáceis. Calhou de o primeiro jogo em casa ser contra um dos candidatos ao título, pelos investimentos, com jogadores há muito tempo juntos. Jogo de muitos duelos físicos, tiramos vantagem disso com a expulsão”, analisou António Oliveira.

