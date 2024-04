Coluna do Tozza: ‘Fla não joga nada e vence. Mas De La Cruz, que baita jogador’

Del La Cruz (Flamengo) - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10 Na sua coluna desta semana no Jogada10, Tozza comentou a vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense, por 2 a 1, neste domingo (14/4). Um triunfo relevante, mas lembrou que o time deixou muito a desejar: “Venceu sem jogar nada, terceiro jogo seguido que fomos muito mal. Mas o Flamengo está dando uma sorte danada.” Ainda assim ele faz um elogio a um jogador: “De La Cruz cobrou uma falta à la Zico, magistralmente. Não podia ter gol mais bonito do que esse. De La Cruz é um baita jogador. O Flamengo pagou foi barato por ele”. Mas a coluna do Tozza tem muito mais. Clique abaixo e não deixe de acompanhar:

Tozza é colunista do Jogada10. Para ver as outras colunas dele, clique no youtube do Jogada10.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.