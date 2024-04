Árbitro explica polêmicas em jogo do Flamengo

Súmula da partida entre Atlético-GO x Flamengo pela 1ª rodada do Brasileirão - Foto: Reprodução - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

A estreia do Flamengo no Brasileirão de 2024 foi recheada de polêmicas. Afinal, o Rubro-Negro estreou com vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1, neste domingo (14), no Serra Dourada, em jogo marcado por expulsões, pênaltis e muitas reclamações. Na súmula, o árbitro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento explicou as decisões.

O primeiro lance polêmico do jogo foi a expulsão do técnico Jair Ventura, do Atlético-GO. O caso ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo. Assim, o árbitro justificou na súmula que o treinador do time goiano proferiu a frase “da cartão agora seu filho da p…”. Em seguida, xingou o árbitro assistente.

Ainda no primeiro tempo, o Atlético-GO ficou com um a menos após a expulsão de Alix. De acordo com o árbitro, o jogador impediu uma “oportunidade clara de gol fora da área penal”. Por fim, o juiz explicou que a expulsão de Maguinho, que gerou o pênalti convertido por Pedro, nos acréscimos da etapa final, ocorreu por “jogo brusco”.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-GO enfrenta o Botafogo, quinta (18), no mesmo horário, no Nilton Santos.

