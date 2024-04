Fica ou sai do Cruzeiro? Seabra se posiciona sobre futuro do goleiro Rafael Cabral

Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro - (crédito: Foto: Staff Images/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O goleiro Rafael Cabral, do Cruzeiro, está próximo de decidir o seu futuro. Com uma proposta do Santos em mãos, o ele pode acertar sua transferência para a Vila Belmiro. Após o triunfo por 3 a 2 diante do Botafogo, no Mineirão, neste domingo (14) pela rodada de abertura do Brasileiro, o técnico Fernando Seabra se posicionou sobre a situação do jogador de 33 anos.

“É questão da diretoria, é uma negociação que está em curso e a diretoria vai trabalhar com Rafael da melhor forma possível nesse sentido. Como é algo que influencia a tomada de decisão do jogador e a vida profissional dele, a gente precisa, nesse momento, como treinador, dar o espaço, respeitar e deixar a diretoria interagir com o jogador e escolher o melhor caminho”, iniciou o comandante.

Seabra confirmou a informação de que Rafael Cabral recebeu a proposta na tarde de sábado (13) e, mediante o episódio, não se concentrou com o elenco celeste na Toca da Raposa II.

“Soube durante a tarde (de sábado). Ele treinou de manhã, e durante a tarde eu soube que surgiu uma proposta. Diante disso, o jogador está elaborando, pensando, refletindo. É melhor que ele não venha para o jogo porque o atleta precisa estar com a cabeça 100% na partida. Então, ele está interagindo com a direção e vamos esperar”, continuou.

Seabra faz escolha rápida, mas elogia Cabral

Apesar da escolha por Anderson para assumir a meta cruzeirense, o técnico da Raposa tratou de fazer elogios ao goleiro.

“O Rafael Cabral é excelente jogador, pessoa de caráter, trabalha muito e tem todo respeito por ele e torce para que o melhor caminho para ele aconteça. Dei toda confiança ao Anderson porque acompanhamos o trabalho dele e sabemos da qualidade profissional dele no dia a dia e que tinha condição de encarar o desafio. Isso é o que surgiu e eu, na minha posição, tenho que ir para a soluções. Não posso ficar parado pensando nisso”, concluiu.

Caso se concretize a saída de Rafael Cabral, o Cruzeiro passará a ter Anderson como titular e Léo Aragão de reserva. Desse modo, Otávio, de 18 anos e titular da equipe sub-20, deve pode ser promovido para os profissionais.

