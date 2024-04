Flamengo atualiza o estado de saúde de Viña

Viña deixou o campo após choque de cabeça, passou mal e foi para um hospital em Goiânia - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Viña saiu do campo do Serra Dourada após um choque de cabeça com Adriano Martins, neste domingo (14). O zagueiro do Atlético-GO recebeu um curativo no local e saiu imediatamente de ambulância. Inicialmente, o lateral do Flamengo permaneceu no banco de reservas para descansar. Contudo, começou a se sentir mal e foi para um hospital com membros do Departamento Médico.

Logo após o término do jogo, o Flamengo anunciou que o jogador uruguaio estava seguindo o protocolo para casos de concussão cerebral. Exames realizados não detectaram lesões cerebrais, e Viña retornará ao Rio de Janeiro junto com a equipe do Flamengo, sob os cuidados do departamento médico.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Viña foi encaminhado ao hospital – seguindo o protocolo de concussão cerebral. O lateral realizou exames que não constataram lesão cerebral. Segue em acompanhamento pelo Departamento Médico Rubro-Negro e retorna com a delegação ao Rio de Janeiro”, informou o clube em nota oficial nas redes sociais.

Flamengo vence com gol no fim do jogo

Mesmo jogando muito mal, em suma, a equipe derrotou o Atlético-GO por 2 a 1, com gols de De la Cruz e Pedro, de pênalti, já no fim do segundo tempo.

O Flamengo, por fim, se apresentará na segunda-feira para iniciar a preparação para o próximo jogo contra o São Paulo, na quarta-feira, no Maracanã. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão.

