Welington perde espaço em novo esquema tático de Carpini

Welington perdeu espaço no novo esquema de Carpini - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

Se antes Welington era titular absoluto e o único a atuar em todos os jogos do São Paulo na temporada, agora, o lateral-esquerdo não entra em campo há dois jogos. Desde a derrota para o Talleres por 2 a 1, em Córdoba, pela primeira rodada da Libertadores, o jogador não atuou sequer um minutos nos últimos embates.

Muito se passa pela troca de formação da equipe. Thiago Carpini decidiu escalar o São Paulo no 3-5-2, com três zagueiros formando a linha defensiva. Normalmente, Welington poderia atuar mais com um ala. Contudo, o treinador optou por Michel Araújo para fazer esta função.

Além disso, pesaram também as más atuações do lateral nos últimos compromissos e seu contrato que está próximo do fim. O São Paulo já tentou renovar o vínculo com Welington, mas ainda não chegou em um denominador comum com o defensor. Após a partida contra o Fortaleza, Carpini negou que este caso esteja influenciando na escolha do time titular.

“Em relação a futuro, contrato, isso é institucional e não me meto. A minha escolha por não utilizá-lo nas últimas rodadas foi pelo o que seria melhor para o São Paulo. Ele não estava entregando, mas entregou em outros momentos e vai continuar nos ajudando, vai ter oportunidades. São muitos jogos, nosso grupo é enxuto. Ele tem parte ofensiva muito forte, a parte defensiva são algumas situações que precisamos ajustar, entendi que nestes jogos com três zagueiros estivemos mais respaldados”, disse Carpini.

Welington segue com futuro incerto

A partir do meio do ano, Welington já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O futuro do jogador ainda é uma incógnita, mas sabe-se que seus minutos em campo podem diminuir, caso, claro, não renove com o São Paulo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.