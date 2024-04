Presidente do Atlético-GO: ‘Juiz veio para dar a vitória ao Fla. Um assalto’

Adson Batista cuspiu abelhas africanas contra a arbitragem, VAR e CBF - (crédito: Ingryd Oliveira) Jogada10 Jogada10

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, detonou a arbitragem da derrota do Dragão para o Flamengo por 2 a 1, no domingo (14), no Serra Dourada, pela primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O dirigente, então, não economizou fortes termos para qualificar a atuação do árbitro André Luiz Skettino (MG). Assim, ele também mandou recados ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e ao chefe de Comissão de Arbitragem da entidade, Wilson Seneme.

“Foi um assalto. Uma vergonha. A máfia da arbitragem estava presente. Se o Ednaldo não tiver moral para tomar uma atitude, ele pode desistir do futebol. Esse cidadão (André Luiz Skettino) entrou aqui para desestabilizar nosso time e dar a vitória ao Flamengo. Tirou meu treinador, inverteu tudo, tumultuou de todos os sentidos. A arbitragem brasileira vai, portanto, acabar com o futebol brasileiro. Seneme, pede para sair!”, vociferou Batista.

Os dois lances mais polêmicos que o cartola reclama foram a expulsão do técnico Jair Ventura, no primeiro tempo, e o pênalti de Maguinho sobre Bruno Henrique, nos acréscimos da partida. O jogador do Dragão receberia o cartã vermelho. O Atlético-GO também perdeu o zagueiro Alix por exclusão da partida.

Presidente do Atlético-GO evita ‘tema John Textor’

Batista ressaltou, sobretudo, que recebeu mensagens de outros clubes sobre a atuação da arbitragem em Goiânia. Mas não mencionou o nome de John Textor, proprietário da SAF do Botafogo e o primeiro a falar em manipulação de resultados no futebol brasileiro.

“Como vou falar de situação que não tem prova, não tem nada claro? Pode me suspender, fazer o que for, ninguém vai mudar o que penso. Isso aqui é uma máfia. A maioria não tem condição de apitar. O cidadão que veio a Goiânia é um mau caráter. Peço apoio de todos que amam futebol, principalmente meus companheiros. Recebi mensagem de vários grandes clubes do Brasil, indignados com o que aconteceu aqui em Goiânia”, esbravejou.

O Atlético volta a campo nesta quinta-feira (18), contra o Botafogo, às 21h45, no Estádio Nilton Santos.

