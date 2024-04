Fluminense prioriza Thiago Silva para reforçar sistema defensivo

Thiago Silva é o principal alvo do Fluminense para o sistema defensivo - (crédito: - Foto: Divulgação Chelsea FC) Jogada10 Jogada10

Desde a saída de Nino, o Fluminense segue com problemas no sistema defensivo na temporada. Entre os zagueiros que podem atuar, Marlon, Manoel, Thiago Santos e Felipe Melo já tiveram problemas físicos em 2024. Nesse sentido, o clube segue no mercado na busca por um reforço à altura e prioriza o nome de Thiago Silva, do Chelsea. A informação é do portal “ge”.

A tendência, portanto, é que o defensor não renove com o clube inglês, que pretende fazer uma reformulação em seu elenco para a próxima temporada. O jogador, de 39 anos, tem contrato até junho deste ano e ficará livre no mercado em breve.

Sonho antigo

Em fevereiro do ano passado, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, surpreendeu. Ela comentou em uma publicação da sogra do lateral-esquerdo, algo que alimentou um possível retorno: “A gente se encontra ano que vem”. No dia 8 de maio de 2023, o próprio Marcelo agitou a torcida ao postar um print de uma videochamada com Thiago Silva. E depois comentou uma postagem da esposa do zagueiro: “Muro tá baixo, Belle!”. Por fim, o zagueiro, recentemente, apareceu trocando a camisa com David Braz, do elenco tricolor. Outras possibilidades?

