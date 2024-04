Wesley cresce com António Oliveira e se torna protagonista no Corinthians

Wesley vem se tornando protagonista no Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Uma das grandes promessas do Corinthians, o atacante Wesley vem deixando de ser um jovem promissor para ser protagonista na equipe. Ele foi titular em 12 dos 16 jogos da equipe nesta temporada e se tornou intocável no esquema tático do técnico António Oliveira. Aliás, após a partida contra o Atlético-MG, neste domingo, pela primeira rodada do Brasileirão, o treinador revelou detalhes de seu relacionamento com o atleta.

António Oliveira admite que Wesley não é a solução dos problemas ofensivos da equipe, mas torce que ele fique ao menos mais duas temporadas no Corinthians para evoluir o suficiente.

“O Wesley é um jogador do um contra um, que sozinho não vai resolver todos os nossos problemas. É um jogador que nos leva muito à frente pela habilidade, mas falta alguém atacar a profundidade para afundar mais a linha do adversário. Temos de ter paciência, tem 18 anos, o bom para ele é permanecer mais um ou dois anos aqui”, disse o treinador.

António diz que Wesley é um pouco ”folgado”

Além disso, António Oliveira revelou que o atacante é um pouquinho ”folgado”, mas que vem realizando um trabalho de gestão de performance multidisciplinar, que envolve preparação física e também análise de desempenho individual. O objetivo é deixar o atleta ainda mais completo.

“São os comportamentos dentro e fora do campo, tem aprendido, às vezes acho ele um pouquinho folgado, mas vai aprender, cada um tem suas características, ele tem as dele, e para o bem dele, ficar com a gente um tempo, dentro e fora para se tornar uma melhor pessoa, quanto melhor pessoa, melhor profissional seremos. Tenho um elenco fantástico”, completou António.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook