Rafael Cabral está muito próximo de trocar o Cruzeiro pelo Santos

O Santos está cada vez mais próximo de acertar a contratação do goleiro Rafael Cabral. O arqueiro pediu para ficar fora da lista de relacionados do embate entre Cruzeiro e Botafogo, que aconteceu neste domingo (14), pela primeira rodada do Brasileirão. Assim, o Peixe vê com o caminho aberto para fechar com o jogador.

Ainda não há um acordo para que o goleiro retorne à Vila Belmiro, mas o atleta já tem conversas em estágio avançado para defender o clube pelo qual foi revelado. Agora, ele negocia os últimos ajustes da rescisão contratual com o Cruzeiro. Rafael Cabral já avisou a diretoria do clube Celeste que não pretende cumprir o vínculo até o final com os mineiros.

A diretoria do Cruzeiro não deve fazer objeção para a saída de Rafael Cabral. A cúpula de Ronaldo Fenômeno entende que a situação do jogador na Toca da Raposa II está praticamente insustentável. Além disso, o goleiro entende que recebe críticas exageradas desde que chegou ao clube e decidiu por não permanecer. A situação ficou ainda mais complicada após ele falhar no empate em 3 a 3 da Raposa contra o Alianza, da Colômbia, pela Sul-Americana.

Por outro lado, o Santos procura um substituto para João Paulo. Eleito o melhor goleiro do Paulistão, o goleiro cometeu um pênalti na final do Estadual contra o Palmeiras e voltou a levantar dúvidas sobre sua titularidade no clube. Além disso, ele sofre a concorrência de Brazão, contratado neste ano junto à Inter de Milão, da Itália.

