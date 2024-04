Ramón frisa otimismo em mudanças no Vasco após reunião com a 777: ‘Diálogo direto’

Registro do encontro entre Ramón Díaz (esquerda) e Josh Wander (centro), sócio- proprietário da 777 Partners. Além da presença de Rodrigo Dinamite e Emiliano Díaz - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O técnico do Vasco, Ramón Díaz, teve uma reunião com o sócio proprietário da 777 Partners, Josh Wander, empresa que é dona da SAF do clube. O encontro ocorreu no período em que os executivos estiveram no Rio de Janeiro para acompanhar a estreia do Cruz-Maltino na edição de 2024 da Série A, com vitória sobre o Grêmio por 2 a 1. O objetivo foi ajustar algumas situações.

Assim, o treinador argentino demonstrou otimismo com modificações em alguns processos internos no Gigante da Colina.

“Foi uma reunião muito importante com eles. Nunca tivemos a possibilidade de ter um diálogo direto antes. Fomos mais diretos para resolver situações difíceis do clube. Situações que podem melhorar rápido. Não vamos seguir cometendo erros. Vamos ter, então, encontros a cada 15 dias, ter um contato mais direto com todos os dirigentes”, esclareceu Ramón.

Relação difícil entre Ramón e Mattos no Vasco

Posteriormente, ele foi questionado sobre a relação de trabalho com o ex-diretor de futebol do Vasco Alexandre Mattos, que deixou o clube por quebra de confiança, segundo o CEO da SAF, Lúcio Barbosa. A resposta do comandante argentino reiterou que houve incongruência de seu trabalho em diversos momentos com o dirigente anterior.

“A intermediação com o (Alexandre) Mattos era bastante complicada, bastante difícil. Não chegamos, portanto, ao resultado mais rápido. Foi uma reunião muito boa”, acrescentou Díaz.

Esta foi a primeira declaração da comissão técnica depois da demissão de Alexandre Mattos. Seu filho e auxiliar, Emiliano, chegou a ser questionado sobre o tema durante o período de preparação para a estreia no Brasileiro. Contudo, preferiu não comentar sobre o assunto.

O Cruz-Maltino retorna aos gramados em compromisso com o Bragantino, na próxima quarta-feira (17). O duelo vai ocorrer no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h, em Bragança Paulista pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

