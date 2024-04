Sforza credita vitória do Vasco às semanas livres de treinos: ‘Refletiu no rendimento’

Sforza em sua estreia pelo Vasco no Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

A estreia do Vasco pela Série A, com a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em São Januário, foi representativa para alguns jogadores do elenco. Especialmente para o meio-campista Sforza, pois também foi sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Assim, o volante argentino vibrou com o fato de debutar no torneio com o pé direito, em entrevista ao Jogada10.

“Estrear no Campeonato Brasileiro com a vitória e os três pontos é muito importante para nós. Até porque conseguimos concretizar no jogo, as boas semanas de treinos que tivemos”, destacou Sforza.

O volante argentino se destacou no duelo contra o Tricolor Gaúcho, principalmente, na parte defensiva. No caso, com interceptações, desarmes, cortes e chutes bloqueados. Além disso, mostrou um índice de acerto de passe de 91%.

Posteriormente, Sforza detalhou o período de 27 dias de apenas treinamentos, após a eliminação nas semifinais do Carioca. O Vasco teve, também, três jogos-treino com Olaria, Volta Redonda e América-MG. Nestes compromissos, obteve resultados positivos em todos. Inclusive, o jogador apontou que foi um fator preponderante para conquistarem o triunfo.

“Realmente, não é fácil ficar sem jogar, mas pudemos fazer amistosos, treinamos bem e aproveitamos as semanas de trabalho que nós tivemos. Isso refletiu no rendimento da equipe e também fomos incentivados pela torcida que nos apoiou e nos levou adiante durante toda a partida. Inclusive, estou muito contente por isso”, creditou o meio-campista.

Primeira partida completa pelo Vasco

Sforza atuou os 90 minutos, pela primeira vez, desde que chegou ao Vasco, clube que o contratou em fevereiro desde ano.

O Gigante da Colina retorna aos gramados em compromisso com o Bragantino, na próxima quarta-feira (17). O duelo vai ocorrer no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h, em Bragança Paulista pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A propósito, há chance de Ramón Díaz ganhar um desfalque inesperado, o experiente Medel, que viajou para o Chile para resolver questões pessoais.

