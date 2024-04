David Braz deixa o Fluminense para acertar com o Goiás - (crédito: - Foto: Mailson Santana/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Sem espaço no Fluminense nesta temporada, David Braz terá um novo destino para a sua carreira. Assim, o zagueiro irá defender o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que chegou a ser negociado com o Sport, se despediu do elenco na manhã desta segunda-feira (15). A informação é do portal “ge”.

No primeiro momento, o Esmeraldino fez contatos com o estafe do atleta na intenção de saber sobre os valores de uma possível negociação. Logo depois das primeiras conversas, a negociação se encaminhou para um acerto que acontecerá nos próximos dias.

No início de 2024, houve conversas entre ambas as partes, para que o zagueiro rompesse seu vínculo e acertasse, em definitivo, com o Sport para a sequência da temporada. O acordo, contudo, não foi concretizado. Recentemente, o defensor ficou de fora da lista de jogadores que disputam a Libertadores pelo clube carioca nesta temporada.

David Braz chegou ao clube carioca no início de 2021 e, em três temporadas, disputou 83 jogos e marcou quatro gols. Dessa forma, ele chegou a entrar em campo na final da Libertadores 2023, diante do Boca Juniors, no Maracanã, em partida que deu o título inédito ao Fluminense.

Em 2024, o defensor só esteve em campo no duelo contra o Boavista pelo Carioca. Além disso, chegou a ser opção para Fernando Diniz nos jogos contra Bangu e Sampaio Corrêa, mas permaneceu no banco de reservas.

