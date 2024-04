CBF divulga análise do VAR de dois lances em Atlético-GO x Flamengo

Árbitro Andre Luiz foi o centro das atenções em Atlético-GO x Flamengo - (crédito: Ingryd Oliveira) Jogada10 Jogada10

Através da Comissão de Arbitragem, a CBF divulgou, nesta segunda (15), a análise de dois lances polêmicos da partida entre Atlético-GO x Flamengo, vencida pelos cariocas, no último domingo (14).

O árbitro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) expulsou o técnico Jair Ventura ainda com 14′ do primeiro tempo, em decisão revisada pelo árbitro de vídeo, Wagner Reway (Fifa). Na etapa final, já nos acréscimos, ele, também após revisão do VAR, marcou pênalti de Maguinho em Bruno Henrique, expulsando o jogador atleticano – leia aqui as explicações dadas pelo árbitro na súmula.

O quarto árbitro (Gustavo Ervino Bauermann (SC)) sugeriu a Andre Luiz que mostrasse cartão amarelo ao técnico do Atlético-GO, Jair Ventura, por reclamação excessiva. Enquanto o árbitro se encaminhava, Jair teria xingado dois membros de arbitragem, fazendo com que Andre mudasse de opinião, expulsando o treinador.

Expulsão de Jair Ventura

Checagem: Situação Protocolar: Checagem de possível cartão vermelho

Decisão: Após a checagem o VAR concorda com a decisão do árbitro

Regra 12

Membros da comissão técnica:

As infrações passíveis de expulsão incluem, mas não se limitam a:

Expulsão

* atrasar o reinício de jogo pela equipe adversária ao, por exemplo, segurar a bola, chutá-la para longe ou obstruir o movimento de um jogador;

* sair deliberadamente da área técnica para:

* mostrar desaprovação ou protestar com um membro da equipe de arbitragem;

* agir de forma provocativa ou inflamatória;

* entrar na área técnica da equipe adversária de forma agressiva ou buscando confrontação;

* arremessar ou chutar deliberadamente um objeto para o interior do campo de jogo;

* entrar no campo de jogo para:

* confrontar um membro da equipe de arbitragem, mesmo que durante o intervalo ou após o final do jogo;

* interferir no jogo ou em um jogador ou um membro da equipe de arbitragem;

* entrar na sala de operação de vídeo (VOR);

* comportar-se de maneira agressiva ou intimidar fisicamente, incluindo ao cuspir

ou morder, um jogador, um substituto ou um membro da comissão técnica adversária, um membro da equipe de arbitragem, um espectador ou qualquer outra pessoa, como um gandula, um agente de segurança, um membro da organização da competição etc.;

* receber uma segunda advertência com CA no mesmo jogo;• usar linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva;

* utilizar um dispositivo eletrônico ou de comunicação não autorizado e/ou

comportar-se de forma inapropriada como um dos resultados do uso desse

dispositivo;

* conduta violenta;

Lance de pênalti em Bruno Henrique

Um tiro livre direto será concedido se, segundo o julgamento do árbitro, um jogador cometer uma das seguintes infrações contra um adversário de maneira imprudente, temerária ou com uso de força excessiva:

* realizar uma carga;

* saltar sobre um adversário;

* chutar ou tentar chutar;

* empurrar;

* golpear ou tentar golpear (incluindo com uma cabeçada);

* dar uma entrada ou disputar a bola;

* fazer tropeçar ou tentar fazer tropeçar.

Uma infração que envolver contato físico será punida com tiro livre direto.

* “Imprudente” é toda ação em que um jogador demonstra falta de atenção ou consideração, ou age sem precaução ao disputar a bola com um adversário. Não será necessária uma sanção disciplinar;

* “Temerária” é a ação em que um jogador atua desconsiderando o perigo ou as consequências para um adversário, razão pela qual deve ser advertido com CA;

* O “uso de força excessiva” ocorre quando um jogador se excede na força utilizada e põe em risco a integridade física de um adversário, razão pela qual deverá ser expulso.

Situação Protocolar: Revisão de possível cartão vermelho

Decisão: Após a revisão o árbitro expulsa o jogador infrator

