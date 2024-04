Dudu avança em recuperação e se aproxima de retorno ao Palmeiras

Dudu avançou em recuperação de sua lesão no joelho direito - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O atacante Dudu deu mais um passo importante para voltar aos gramados. O jogador, que se recupera de uma grave lesão no joelho direito, entrou na penúltima etapa de reabilitação e participou do trabalho com o restante do grupo nesta segunda-feira (15). Ele ainda segue fora do restante do elenco, mesmo com o avanço.

Nesta nova etapa, o camisa 7 fará readequação funcional com o Núcleo de Saúde e Performance e atividades gradativas com o elenco. Dudu não entra em campo desde agosto do ano passado. O Palmeiras trabalha com a previsão de seu retorno entre 9 a 12 meses. Assim, existe uma expectativa que ele volte a treinar com o elenco normalmente em maio.

Além de Dudu, Gustavo Gómez e Aníbal Moreno, que ficaram fora da viagem para Salvador, poupados, além de Zé Rafael, desfalque por uma lombalgia, treinaram normalmente em campo e devem reforçar o Verdão contra o Internacional. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico já avisou que pelo desgaste imposto pelo gramado no Barradão deve precisar mudar a equipe titular mais uma vez. Ele ainda não esboçou os 11 iniciais para o próximo confronto.

Sem Dudu, Palmeiras terá sequência complicada nas próximas semanas

Aliás, o Palmeiras terá uma sequência difícil nas próximas semanas. Afinal, o Verdão encara o Internacional nesta quarta-feira (17), na Arena Barueri, e, depois o Flamengo, no próximo domingo (21), no Allianz Parque, ambos pelo Brasileirão. Na semana seguinte. o Alviverde terá duelo contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores, e um clássico contra o São Paulo, no MorumBIS, novamente pelo Nacional. Assim, a tendência é que Abel rode bastante o elenco nos próximos jogos.

