Ferreira deve ficar à disposição do São Paulo para enfrentar o Flamengo

O técnico Thiago Carpini deve ter um retorno importante para o próximo compromisso. Isso porque o atacante Ferreira trabalhou normalmente com o grupo e deve estar à disposição para o duelo contra o Flamengo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Ferreira teve um edema na coxa direita, durante uma sessão de treinamento. Ele acabou ficando de fora do duelo contra o Cobresal, pela Libertadores, e também contra o Fortaleza, na estreia da equipe no Brasileirão. Nesta segunda-feira (15), o atacante participou da atividade no CT da Barra Funda com os companheiros.

Aliás, o jogador era uma peça importante de Thiago Carpini para os últimos dois jogos. Atuando com três zagueiros, o treinador estudava colocar Ferreira como um ala aberto pela esquerda, mas a lesão interrompeu os planos. Assim, Michel Araújo chegou a atuar no setor, fazendo com que Welington perdesse espaço.

Ferreira ainda não estará à disposição para jogar os 90 minutos no Maracanã, mas o técnico do São Paulo deve contar com o atacante para atuar durante parte do confronto. O Tricolor deve ter, também, a volta de James Rodríguez à equipe titular. O meio-campista colombiano ficou no banco contra o Fortaleza por causa de desgaste físico.

