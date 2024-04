Al-Ain x Al-Hilal: onde assistir e escalações

Os brasileiros Renan Lodi, Malcom e Michael - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Hilal) Jogada10 Jogada10

Após conquistar a Supercopa da Arábia Saudita contra o Al-Ittihad, o Al-Hilal vai em busca do título da Liga dos Campeões da Ásia. Neste sentido, o time de Jorge Jesus, que vem de 34 vitórias seguidas, visita o Al-Ain nesta terça-feira (16), às 13h (de Brasília). A partida será no Estádio Hazza bin Zayed, em Al-Ain (SAU).

O jogo de volta será no dia 23 de abril. Em resumo, a outra chave da competição conta com o duelo entre Ulsan Hyundai e Yokohama F. Marinos.

Onde assistir

A Espn e o Star+ transmitem a partida entre Al-Ain e Al-Hilal.

Como chegam Al-Ain e Al-Hilal

O Al-Ain, treinado por Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo, terá um desfalque importante para esse confronto. Afinal, Soufiane Rahimi, artilheiro da competição com oito gols, fica fora do jogo desta terça por conta de lesão. Mas, por outro lado, o argentino contará com o retorno de Kodjo Fo-Doh Laba, desfalque na última partida da Liga dos Campões da Ásia.

Assim como o time da casa, o Al-Hilal sofre com desfalques. Neymar, a grande contratação da temporada, segue fora. Aliás, o mesmo acontece com Muteb Al Mufarrij e Aleksandar Mitrovic (artilheiro do torneio ao lado de Rahimi).

AL-AIN X AL-HILAL

Semifinal da Liga dos Campeões da Ásia – Jogo de ida

Data e horário: 15/04/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Hazza bin Zayed, Al-Ain (SAU)

Al-Ain: Khalid Eisa; Traore, Al-Hashemi, Kouame Autonne e Erik; Park; Atzili, Al Baloushi, Matias Palacios e Jonatas Santos; Kodjo Fo-Doh. Técnico: Hernan Crespo.

Al-Hilal: Yassine Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Albulayhi e Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcom e Al-Dawsari; Al-Shehri. Técnico: Jorge Jesus.

