Como que Milito assustou a todos e pegou António Oliveira de surpresa

António Oliveira reclamou bastante da arbitragem

Corinthians e Atlético ficaram no empate sem gols, na tarde do último domingo, na Neo Química Arena, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. No entanto, Gabriel Milito conseguiu surpreender a comissão técnica do Timão com sua escalação.

Após o empate sem gols, o treinador do Corinthians, António Oliveira, salientou que a escalação sem Gustavo Scarpa chamou atenção para algo que ele não esperava.

“Nós temos que analisar o adversário e sua construção é sempre a três. Evidente que essa escalação de hoje já tinha feito em seu primeiro jogo, contra o Cruzeiro. Esperei o Scarpa de início, em detrimento do Igor Gomes e do Alan Franco no Otávio. Mas a riqueza é tão grande em termos de elenco que a qualidade se mantém. Mais uma vez foi um jogo equilibrado, deveríamos ter feito mais passes interiores, para não ficarmos só na largura, mas acaba por ser um jogo organizado”, avaliou o treinador do Corinthians.

Os dois lados questionaram a arbitragem. Pelo lado atleticano, ficou o descontentamento pela expulsão de Rodrigo Battaglia e a falta de rigor em relação à dura entrada de Fagner. Todavia, o lado do Timão também se viu prejudicada. Afinal, António Oliveira partiu para cima da arbitragem quando acabou a partida e precisou ser contido pelo volante Paulinho. No fim das contas, o comandante do time paulista foi expulso.

Quando Atlético e Corinthians entram em campo novamente

O Atlético volta a campo contra o Criciúma, na quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena MRV. Já o Corinthians entre em campo novamente no mesmo dia e horário contra o Juventude, no Rio Grande do Sul.

