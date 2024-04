Alexandre Mattos surpreende e vai parar em clube da Série B

Alexandre Mattos está de volta ao América - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco.) Jogada10 Jogada10

O América-MG anunciou, na manhã desta segunda-feira (15) o retorno de Alexandre Mattos. O clube foi o primeiro da vitoriosa carreira do dirigente e o contrato vai até o fim desta temporada.

Alexandre Mattos estava no Vasco. No entanto, a passagem pelo clube carioca foi curta e finalizou após alguns problemas extracampo. Antes disso, ele estava no Athletico, onde encerrou sua passagem em dezembro de 2023.

Mattos, aliás, passou também por outros gigantes brasileiros. Em Minas Gerais, foi diretor dos três grandes, além do Coelho, Atlético e Cruzeiro. Na Raposa, afinal, teve desempenho melhor e conquistou títulos brasileiros. Alexandre passou ainda pelo Palmeiras, onde também conquistou importantes troféus.

No total, Alexandre tem quatro títulos brasileiros, dois com o Cruzeiro (2013 e 2014) e dois com o Palmeiras (2016 e 2018). Entre 2013 e 2016, o cartola foi eleito em quatro oportunidades como melhor diretor executivo de futebol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.