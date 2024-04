Seleção feminina fará amistosos no Brasil antes das Olimpíadas

Seleção fará amistosos no Brasil antes das Olimpíadas - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas / CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira se prepara para disputar amistosos no Brasil antes das Olimpíadas de Paris. A ideia é se despedir da torcida na Data-Fifa de 27 de maio a 4 de junho. A entidade ainda estuda os adversários e os locais para sediar os dois jogos.

“O planejamento já estava acontecendo dentro do processo da She Believes. Nós estamos terminando todo o alinhamento, organograma e cronograma de todo o processo da próxima data Fifa. O amistoso vai acontecer no Brasil. Serão dois amistosos. Uma despedida antes das Olimpíadas. Mas logo depois tem outra data Fifa que vamos fazer de forma diferente”, disse Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas, ao blog “Dona do Campinho”.

Além disso, Cris Gambaré confirmou que a preparação da Canarinho para os jogos olímpicos acontecerão no Brasil.

“Nós vamos fazer aqui no Brasil mesmo e depois caminhamos para Paris em um trabalho lá de pouco tempo. Mas, o maior tempo vai ser feito aqui no Brasil mesmo”, explicou.

Brasil nas Olimpíadas

No Grupo C, a Canarinho estreia nas Olimpíadas no dia 25 de julho contra a Nigéria. Posteriormente, encara o Japão e a Espanha, nos dias 28 e 31, respectivamente.

