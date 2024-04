Pedro Caixinha manifesta a vontade de trabalhar em Portugal

Pedro Caixinha quer voltar a trabalhar em Portugal após o Red Bull Bragantino - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Bragantino) Jogada10 Jogada10

O técnico Pedro Caixinha está em sua segunda temporada a frente do Red Bull Bragantino e convive com a pressão de consolidar o projeto do clube paulista no futebol brasileiro.

Por causa do grande investimento da patrocinadora, o Massa Bruta é cobrado para acabar com a fama de ‘amarelão’ nos momentos decisivos. Sob o comando de Pedro Caixinha, o Bragantino chegou duas vezes consecutivas a semifinal do Paulistão, mas caiu de forma precoce.

Junto ao fracasso no estadual, o time de Bragança Paulista sucumbiu a uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América nesta temporada ao cair na fase preliminar para o Botafogo.

Pressão

Apesar das frustrações dentro das quatro linhas, o técnico permanece no cargo e espera corresponder no Campeonato Brasileiro, grande torneio da temporada. Em caso de mais um desempenho abaixo do esperado.

Pedro Caixinha em Portugal

De forma surpreendente, mesmo com o contrato em vigência no Brasil, Pedro Caixinha abriu o jogo para o Final Cut sobre o seu interesse em trabalhar em Portugal, mais precisamente nos três grandes clubes do país (Porto, Benfica e Sporting Lisboa).

“Desde o início, eu sempre quis trabalhar fora do país. O meu percurso foi um bocadinho ao contrário, porém eu amo o futebol de Portugal e alimento a esperança de um dia regressar. São muitos anos fora de casa, porque também alimento a esperança de um dia poder treinar um grande, mas tudo a seu tempo. Quando a oportunidade aparecer cá estaremos muito mais preparados e teremos todo o prazer de desenvolver esse projeto”.

Carreira em Portugal

Em sua trajetória como técnico em Portugal, Pedro Caixinha dirigiu apenas o União Leiria (2008) e o Nacional (2009) no seu país.

