Inter de Milão pode faturar italiano em cima do Milan

No último domingo (14), a Inter de Milão, líder do italiano, recebeu o Cagliari dentro de casa e frustrou o seu torcedor ao empatar por 2 a 2. Apesar do tropeço, o time está muito próximo de conquistar o scudetto e, para isso ocorrer, basta uma vitória diante do Milan na próxima rodada.

Com a semana livre para treinos, a Inter de Milão foca no jogo contra o seu maior rival e espera entrar para a história ao confirmar o troféu no derby della madonnina.

Milan ainda sonha com a taça

Após 32 rodadas disputadas e com mais seis pela frente, a Internazionale aparece na ponta do campeonato com 83 pontos, 14 a mais que o Milan.

Sendo assim, o jogo da próxima segunda-feira (22) será fundamental nas pretensões do campeonato. Os rossoneros são os únicos que podem tirar o título da Inter de Milão.

Para isso ocorrer a conta é bem simples. O Milan precisa vencer os seis jogos e o time de Inzaghi precisa somar apenas dois pontos.

Goleada no primeiro encontro

Além da classificação e desempenho a seu favor, outro ponto que ajuda no otimismo em torno da Internazionale é o encontro dos clubes no turno. No Estádio San Siro, a Inter goleou o Milan por 5 a 1. Por causa disso, a expectativa é de novo triunfo no confronto direto.

Calendário Inter de Milão

Caso não conquiste o título em cima do seu maior rival, a Internazionale terá mais cinco chances de bater campeão contra Torino, Sassuolo, Frosinone, Lazio ou Hellas Verona.

