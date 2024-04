Atalanta começa bem, mas fica no empate com o Verona no Italiano

Empate pode custar caro para as duas equipes - (crédito: Foto: Divulgação / Atalanta) Jogada10 Jogada10

Empate ruim para os dois no Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, no encerramento da 32ª rodada da Lega Serie A, a Atalanta recebeu o Hellas Verona, mas não conseguiu vencer. Após abrir vantagem de dois gols no começo, o clube sofreu na etapa final e levou o empate em 2 a 2. Giuanluca Scamacca e Ederson marcaram no início, enquanto Darko Lazovic e Tijjani Noslin deixaram tudo igual.

Dessa forma, com o resultado, a Atalanta chegou aos 51 pontos, ainda na sexta colocação. Na busca por competições europeias, o time de Gian Piero Gasperini poderá lamentar o placar ao final da temporada. Já o Verona, porém, segue muito ameaçado de rebaixamento. Agora com 28 pontos, a equipe está em 16º e tem apenas um ponto a mais que o Frosinone, que abre o Z3.

Com 12 minutos no Gewiss Stadium, após bola recuperada no ataque, Koopmeiners entregou para Scamacca na entrada da área. O camisa 90 dominou com estilo e soltou uma bomba para abrir o placar. Cinco minutos depois, em jogada rápida, Scamacca serviu o brasileiro Ederson, que saiu cara a cara com o goleiro para ampliar.

No segundo tempo, contudo, os papéis se inverteram, e os visitantes foram bem. Com 10 minutos, Noslin serviu Lazovic na entrada da área, que bateu bonito no canto para diminuir. Quatro minutos depois, Centonze cruzou da direita, e Noslin, que já tinha dado uma assistência, se antecipou ao goleiro para desviar e deixar tudo igual.

A Atalanta volta a campo na quinta-feira, contra o Liverpool, pela Europa League, enquanto o Verona terá a semana cheia. O próximo compromisso será no sábado, contra a Udinese, em casa, pelo Italiano.

