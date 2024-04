Barcelona x PSG: onde assistir e escalações

Raphinha foi o grande nome do Barcelona no primeiro jogo em Paris - (crédito: Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Nesta terça-feira (16), Barcelona e PSG voltam a se encontrar pela Uefa Champions League e definem uma vaga na semifinal. O jogo será disputado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, a partir das 16h (de Brasília).

ELIMINATÓRIA

No primeiro duelo, o Barça venceu por 3 a 2. Sendo assim, a equipe espanhola joga pelo empate para avançar. Cabe ao PSG vencer a partir de dois gols para avançar no tempo normal. Se devolver a vantagem mínima, a partida irá para a prorrogação.

Como chega o Barcelona

A semana é decisiva para o Barça, que pode voltar a disputar uma semifinal de Champions, algo que não ocorre desde 2019. Ciente do que vem pela frente, o técnico Xavi Hernández promete um time ‘inteligente’ dentro das quatro linhas.

Na escalação, as ausências ficam por conta de Sergi Roberto e Christensen, suspensos pelo terceiro amarelo. Por outro lado, Lamine Yamal e Raphinha, autor de dois gols no jogo de ida, estão confirmados no ataque.

Como chega o PSG

A pressão é imensa dentro do PSG. Após ser derrotado em casa por 3 a 2, o Paris tem a obrigação de vencer o seu jogo para continuar na briga pelo inédito título continental. Em caso de novo insucesso, Mbappé e seus companheiros terão longas explicações aos torcedores.

Na formação titular, o técnico Luis Enrique promove mudanças drásticas. Hakimi, suspenso na ida, está de volta. Além do lateral, Zaire-Emery fica com o lugar de K. Lee e Asensio fica no banco para Barcola jogar.

Barcelona x PSG

Uefa Champions League 2023/24 – Quartas de final – Jogo de volta

Data e horário: terça-feira, 16/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Frenkie de Jong, Gündogan, Pedri; Yamal, Raphinha, Lewandowski.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha; Dembélé, Barcola, Mbappé.

Árbitro: István Kovács (ROU)

Assistentes: Vasile Florin Marinescu (ROU) Mihai Ovidiu Artene (ROU)

VAR: Marco Fritz (ALE)

Onde assistir: SBT, TNT Sports e MAX

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.