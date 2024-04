Flamengo atualiza estado de Viña, que não enfrenta o São Paulo

Viña após choque de cabeça em Atlético-GO x Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O lateral-esquerdo Matías Viña, que sofreu um choque de cabeça com Adriano Martins durante a vitória contra o Atlético-GO, apresentou melhora em seu quadro. Em nota oficial, o Flamengo informou que o uruguaio retomará as atividades de forma gradual. Inclusive, o mesmo está fora da partida contra o São Paulo na quarta-feira, no Maracanã.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Viña se reapresentou melhor e segue em observação pelo Departamento Médico Rubro-Negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias”, informou o Flamengo.

Aliás, além de Viña, Cebolinha, que levou uma pancada no tornozelo direito na partida em Goiânia, realizou trabalho regenerativo na reapresentação do Flamengo.

Como foi o lance de Viña

O encontrão entre Viña e Adriano foi aos 30′ do segundo tempo. Assim que o lateral foi ao chão, os seus companheiros de equipe pediram o atendimento médico. Durante o acompanhamento, o uruguaio esteve grogue. Imediatamente, foi sinalizada a necessidade de substituição.

Viña foi para o hospital para a realização de exames. Assim como o rubro-negro carioca, Anderson, que ficou sangrando após o choque, também deixou a partida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.