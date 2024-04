Pepê não treina e pode ser desfalque no Grêmio; Diego Costa será reavaliado

Diego Costa deixou o jogo do Grêmio contra o Vasco com dores na coxa - (crédito: Foto Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O Grêmio não deve poder contar novamente com Pepê no Campeonato Brasileiro. Desfalque na derrota para o Vasco por 2 a 1, o jogador teve diagnosticado um edema na coxa esquerda e não deve enfrentar o Athletico, na quarta-feira (17), na Arena. Outro que pode ser baixa é Diego Costa, que será reavaliado pelo departamento médico após sentir dores na coxa esquerda.

Afinal, Pepê não treinou com os companheiros nesta segunda-feira. Ele será monitorado pelos médicos diariamente para retornar 100%. A presença dele contra o Furacão é remota. Caso melhore do edema na coxa esquerda, pode ser relacionado para o duelo contra o Cuiabá, no próximo sábado, também em casa.

A informação foi passada pelo técnico Renato Portaluppi após a derrota por 2 a 1 para o Vasco, no último domingo, na estreia das duas equipes no Brasileirão. O comandante revelou que o volante sentiu a lesão após o revés diante do Huachipato, pela Libertadores, na última terça-feira.

“O Pepê queria jogar na Libertadores e eu falei que não, porque poderia machucar. Coloquei ele no segundo tempo e ele sentiu”, informou.

Contra o Vasco, quem herdou a vaga de Pepê foi Du Queiroz. As outras opções para o setor são Ronald e Dodi.

Nesta temporada, Pepê atuou em 16 dos 20 jogos o Grêmio, sendo 14 como titular. Já Diego Costa participou de oito partidas, com seis gols anotados.

