Bayer Leverkusen diz que assédio a campeões é inevitável

O êxito alcançado pelo Bayer Leverkusen, que se sagrou campeão da Bundesliga pela primeira vez em sua história, a cinco rodadas do fim, despertou o interesse de importantes clubes europeus. A diretoria do clube alemão reconhece que vários jogadores podem receber ofertas de transferência ao término da temporada. O título, aliás, veio domingo (15), em casa, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Werder Bremen, na BayArena.

O diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, declarou que o elenco não será totalmente desmantelado para a próxima temporada, porém admitiu que alguns jogadores podem manifestar o desejo de jogar em outros clubes europeus. Existem potenciais alvos nos setores defensivo, do meio-campo e do ataque.

“É possível que algum jogador deixe o clube, mas a maioria do elenco, cerca de 15 a 16 jogadores, permanecerá. Continuaremos trabalhando nisso”, afirmou em entrevista ao jornal alemão Der Spiegel.

De acordo com Rolfes, entre os jogadores que devem permanecer estão Granit Xhaka e Florian Wirtz, peças-chave no meio-campo da equipe comandada por Xabi Alonso. Ambos foram titulares indiscutíveis ao longo da temporada, participando de 41 jogos cada um. Wirtz acumula 17 gols e 17 assistências na temporada 2023/24.

A equipe dirigida por Xabi Alonso segue invicta na temporada, com uma sequência de 38 vitórias e cinco empates em 43 jogos.

