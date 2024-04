Neymar dá ‘feliz aniversário’ à Bruna Bruna Biancardi, que responde

Neymar homenageou a ex-namorada nas redes sociais e recebeu resposta bem-humorada - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

Neymar prestou uma homenagem à sua ex-namorada e mãe de Mavie, Bruna Biancardi, através das redes sociais. Essa homenagem ocorreu na segunda-feira, 15, coincidindo com o aniversário de 30 anos da influenciadora.

Neymar, em suma, escreveu na legenda de uma foto: “Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns, linda.” Bruna respondeu, afirmando que iria voltar a segui-lo, dizendo: “Fofinho. Vou até te seguir de volta.”

Neymar sofreu críticas no ‘mêsversário’ de Marvie

Recentemente, Neymar e Biancardi foram o centro das atenções nas redes sociais quando o jogador publicou um vídeo com a influenciadora, pedindo que ela voltasse a segui-lo no Instagram. “Dá pra tu voltar a me seguir no Instagram, por favor?”, disse ele na ocasião.

O relacionamento de Neymar e Bruna, afinal, terminou após controvérsias envolvendo supostas traições por parte do jogador. Eles são pais de Mavie, que completou 6 meses na semana passada. Todavia, o ‘mesversário’ foi marcado por polêmica. Durante a comemoração, entretanto, o craque continuou jogando pôquer online, o que gerou críticas ao comportamento do ex-jogador do PSG.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.