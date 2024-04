Marcos Braz repudia acusações do Atlético-GO: ‘Flamengo não teve benefício’

“Mas isso é problema deles (Atlético-GO) e da CBF. A gente respeita, mas lamenta e vai ficar bastante atento e ver se isso não prejudica o Flamengo um pouco mais na frente, de ser pressionado. Flamengo não teve benefício algum nesse jogo. Foi um jogo estranho, Flamengo poderia ter imposto sua força, estava com um a mais e não conseguiu. Mas o resultado foi melhor do que o jogo. É do jogo. Teve um monte de jogo que o Flamengo jogou bem e não saiu com a vitória. Eu entendo, mas não concordo com a nota de repúdio do presidente”, completou.

Gramado ruim

Questionado sobre a condição do gramado do Serra Dourada, Marcos Braz disse que o Flamengo não participou da escolha do estádio. O dirigente, aliás, disse que a responsabilidade era do Atlético-GO e da CBF.

“Existe uma vistoria técnica. Não é do Flamengo, é da CBF. Ela entendeu que poderia ter tranquilamente o jogo naquele gramado”, afirmou.

