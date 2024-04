Com fratura e lesão, Dinenno desfalca o Cruzeiro

Atacante do Cruzeiro não tem previsão de retorno por conta de fratura e lesão - (crédito: Foto: FlickR Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro informou nesta segunda-feira (15) a situação do atacante Dinenno. Seus exames constataram um edema muscular na coxa esquerda, juntamente com uma fratura nos ossos do nariz. O clube não especificou o tempo necessário para recuperação, mas mencionou que “a recomendação é um tratamento conservador, com início imediato”.

Dinenno já vinha sentindo desconforto na coxa anteriormente. Por precaução, o atacante não foi titular em nenhum dos jogos da semifinal do Campeonato Mineiro, visando evitar possíveis lesões. Após o confronto contra o Alianza, na última quinta-feira (11), pela Sul-Americana, foi constatado o edema, o que o impossibilitou de jogar contra o Botafogo.

Dinenno fraturou o nariz na Sul-Americana

A fratura no nariz ocorreu durante o jogo contra o Alianza, após um choque. Dinenno precisou de atendimento devido ao sangramento na região.

Na estreia do Brasileirão, Rafa Silva substituiu o número nove do Cruzeiro. É provável que o atacante mantenha sua posição, enquanto Rafael Elias surge como outra opção.

Na atual temporada, Dinenno marcou cinco gols em 14 partidas disputadas. Ele teve um papel crucial no Campeonato Mineiro e marcou o gol de empate no primeiro jogo da final.

