Botafogo avalia nova investida pelo zagueiro Yerry Mina, alvo antigo do clube

Yerry Mina em ação pelo Cagliari - (crédito: Foto: Divulgação/Cagliari) Jogada10 Jogada10

A defesa do Botafogo segue dando dor de cabeça, e a promessa é de investimento na janela de meio do ano. Apesar das contratações de Lucas Halter e Alexander Barboza em janeiro, o Alvinegro segue sofrendo. Neste cenário, um antigo alvo voltou a ter o nome relacionado ao clube: Yerry Mina.

O zagueiro colombiano de 29 anos, atualmente no Cagliari (ITA), esteve em pauta no Botafogo em 2023, mas as conversas não avançaram. O jogador tem contrato com o clube da Sardenha até junho, mas há a possibilidade de extensão por mais uma temporada. O jornal “O Globo” deu a informação primeiramente.

A diretoria alvinegra já observa o mercado junto com o técnico Artur Jorge e conta com o aval de John Textor. Dono do Botafogo, o americano não admite publicamente, mas está preocupado com a defesa do Glorioso.

Mina chegou ao Cagliari no início deste ano e rapidamente virou no titular. No último domingo, aliás, no empate com a Inter de Milão pelo Campeonato Italiano, o colombiano foi titular. O zagueiro conversou com o Botafogo no meio do ano passado, quando deixou o Everton (ING), mas acabou aceitando uma oferta da Arábia Saudita. O acordo melou, e o atleta foi para a Fiorentina (ITA), onde não se firmou antes de acertar com o time da Sardenha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.