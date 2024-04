Palmeiras deu ‘balão’ em gigantes para ter Felipe Anderson

Felipe Anderson vai trocar a Itália pelo Palmeiras, em julho - (crédito: Foto: Gabriel Boys/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A contratação de Felipe Anderson pelo Palmeiras, confirmada nesta segunda-feira (15), pode ter pego muita gente de surpresa, inclusive a própria imprensa italiana. Mas a diretoria já sabia muito bem o que queria e mapeou a situação do jogador desde o começo do ano. E, de fato, o clube Conseguiu dar um ‘balão’ em dois grandes clubes italianos, que também pretendiam ficar com o jogador brasileiro de 31 anos.

Um deles é a própria Lazio, onde Felipe Anderson ainda joga. Seu contrato vence no próximo dia 30 de junho, mas a equipe romana queria estender o vínculo por pelo menos mais duas temporadas. Além disso, a Juventus também desejava contar com os serviços do meio-campista. Mas foi mesmo o Verdão que se aproximou com sucesso e conseguiu convencer o jogador a se transferir no meio do ano.

De acordo com o canal de TV ESPN, o gerente jurídico do Palmeiras, Leonardo Holanda, fez questão de ir pessoalmente à Itália para negociar com o atleta. E foi ele que convenceu Felipe Anderson a aceitar a proposta e dizer ‘não’ a Lazio e Juventus. Mesmo depois de mais de uma década na Europa e apesar da vantagem financeira das ofertas italianas, foi o projeto alviverde que acabou fazendo a diferença, no fim das contas.

Mas outro motivo também seduziu Felipe Anderson: a possibilidade de voltar à Seleção Brasileira. O jogador sonha em defender novamente a Amarelinha e atuar com destaque no Brasil, na opinião dele, poderá ajudar neste sentido. Além disso, o Palmeiras irá disputar o Mundial de Clubes em 2025, o que o jogador considera uma boa vitrine pessoal.

