Grêmio leva a melhor no Gre-Nal e mantém rival no Z4 do Brasileirão Feminino

O Gre-Nal marcou o encerramento da quinta rodada do Brasileirão Feminino. Melhor para o Grêmio, que derrotou por 2 a 0 o Internacional na noite desta segunda-feira (15), em Porto Alegre, com um gol em cada tempo.

Ludmila abriu o placar aos 20 minutos, em desvio de cabeça após cobrança de falta. A etapa final se manteve equilibrado até que, aos 37 minutos, Dayana Rodríguez aproveitou sobra para concluir na saída da goleira Mayara.

Com o resultado, as Gurias Gremistas sobem duas posições, agora com nove pontos, e aparecem em sexto lugar. Foi a terceira vitória tricolor na competição. Por outro lado, as Gurias Coloradas continuam sem triunfar. Com apenas dois pontos, ocupa a 14ª colocação, na zona de rebaixamento.

Pela sexta rodada do Brasileirão Feminino, o Inter recebe o Flamengo no domingo (21) às 10h30, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. No dia seguinte, o Grêmio desafia o Bragantino em Santana de Parnaíba, às 17h.

