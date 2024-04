Com lesão na coxa, James desfalca São Paulo contra o Flamengo

James treinou nesta segunda (15), mas sentiu a coxa - (crédito: Foto: Divulgação/SPFC) Jogada10 Jogada10

O meia James Rodriguez é desfalque certo do São Paulo para o jogo desta quarta-feira (17), contra o Flamengo. O colombiano teve detectada uma lesão de grau 1 na coxa direita e, portanto, não estará sequer relacionado para a partida, que ocorre no Maracanã, às 21h30, pela segunda rodada do Brasileirão.

James jogou quase todo o segundo tempo da estreia do São Paulo, contra o Fortaleza, no último fim de semana. Após o jogo, ele não relatou ter sentido qualquer dor mas, durante o treino desta segunda-feira, precisou parar, com um incômodo na região, após 20 minutos de atividade.

Dessa forma, o jogador não viaja ao Rio nesta terça e ainda não tem data para voltar aos treinos. A tendência é que Ferreira comece jogando diante dos rubro-negros, na ausência de James. Ainda assim, o São Paulo já tem quatro jogadores no departamento médico: além do colombiano, também estão fora de combate o lateral-direito Rafinha, o zagueiro Moreira e o meia Wellington Rato.

O São Paulo realiza, na manhã desta terça, um último treinamento no CT da Barra Funda, antes da viagem ao Rio para o jogo de quarta. Na estreia, a equipe perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, em casa.

