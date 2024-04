Ídolo de três clubes, Raúl García anuncia aposentadoria

Raúl García foi fundamental na conquista da Copa do Rei pelo Athletic - (crédito: Foto: Divulgação/Athletic Bilbao) Jogada10 Jogada10

Após o Athletic Bilbao conquistar a Copa do Rei, o meio-campista Raúl García revelou sua decisão de se aposentar. A notícia foi divulgada na manhã de segunda-feira (15) pela imprensa espanhola. O clube do jogador compartilhou um vídeo do anúncio nas redes sociais. Raúl é ídolo dos três clubes pelo qual atuou: Osasuna, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao.

No último, ele acumulou o maior número de jogos em sua carreira, totalizando 356 partidas, com 83 gols marcados e 40 assistências distribuídas, além de conquistar dois títulos pelo Athletic.

Ele é o terceiro jogador com mais aparições na La Liga, com 602 jogos disputados pelo Campeonato Espanhol, ficando atrás apenas de Andoni Zubizarreta e Joaquín Sánchez, ambos com 622 partidas na competição.

?? Raúl García colgará las botas al final de la temporada. El inolvidable futbolista navarro se marchará del Athletic Club con una Copa y una Supercopa bajo el brazo y unos números espectaculares. #AthleticClub ???? — Athletic Club (@AthleticClub) April 15, 2024

O Atlético de Madrid, aliás, também prestou homenagens ao jogador, reconhecendo seu esforço e dedicação ao longo das temporadas.

Raúl García se retirará a la finalización de la presente temporada ????? ? ???????????? ????????????????????????????????

???? ???? ????????????????????????????? ???? https://t.co/DUJlMsLcbJ ¡Gracias por tu esfuerzo y sacrificio durante tantas temporada, eres una ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????! ?????? pic.twitter.com/GHodm7NvxM — Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2024

Raúl inegavelmente foi fundamental na conquista da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao, marcando o primeiro gol da equipe na disputa por pênaltis contra o Mallorca, que resultou no título após 40 anos.

O Athletic Bilbao, por fim, ainda tem sete jogos pela frente no Campeonato Espanhol, nos quais Raúl poderá participar. Ele terá a oportunidade, afinal, de aumentar seus números na competição antes de encerrar sua carreira. O próximo jogo do Athletic Bilbao será sexta-feira (19), às 16h (horário de Brasília), pela 32ª rodada da La Liga.

