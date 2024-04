Fortaleza receberá comissão técnica da Seleção em partida pelo Brasileirão

Fortaleza e CBF vão estreitar relações durante esta semana - (crédito: Foto: Mateus Lotif/Fortaleza) Jogada10 Jogada10

O técnico Dorival Júnior tem novos compromissos sob o comando da Seleção Brasileira. Até o final do mês, ele segue se dividindo com sua comissão em uma série de viagens para completar um total de 27 partidas acompanhadas, em diferentes competições. Um dos jogos observados in loco será o confronto desta quarta-feira (17) entre Fortaleza e Cruzeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão.

Além de Dorival, a comitiva que se divide para acompanhar os jogos é composta por figuras como o coordenador executivo geral das Seleções masculinas, Rodrigo Caetano, o gerente geral técnico da CBF, Cícero Souza, o supervisor geral da entidade, Sérgio Dimas, além do coordenador técnico Juan. A equipe também vai visitar centros de treinamentos e conversar com o staff dos times. No duelo entre Fortaleza e Cruzeiro, estarão presentes o auxiliar técnico Pedro Sotero e o analista de desempenho Guilherme Lyra.

Por fim, o percurso tem dois objetivos principais. Observar atletas do país, visando futuras convocações, assim como estreitar laços entre a entidade máxima do futebol nacional e os clubes. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, celebra a aproximação e acredita em benefícios para ambos os lados.

“Receber profissionais qualificados é sempre especial para o Fortaleza. Estabelecer uma boa relação entre a CBF e os clubes é fundamental para construir um futebol brasileiro melhor. A troca de experiências e de conhecimentos entre as partes é algo que só tem a acrescentar. E queremos fazer parte dessa rede de apoio. Em um momento de reestruturação da Seleção, buscamos colaborar e estamos sempre abertos para contribuir com a CBF, com o futebol brasileiro. Queremos sempre o bem da nossa seleção”, explica Paz.

Mais uma visita da CBF ao Fortaleza

Aliás, no último mês de março, o Fortaleza também recebeu a visita do executivo Rodrigo Caetano no Centro de Excelência Alcides Santos, antigo estádio do clube e que hoje concentra todo o departamento de futebol profissional do Tricolor. O integrante da Seleção também elogiou a estrutura do clube, além do trabalho realizado por Marcelo Paz.

