Meio-campista do Werder Bremen abandona grupo após saber que seria reserva

A diretoria e comissão técnica do Werder Bremen passaram por uma situação constrangedora, no último domingo (14). O meio-campista Naby Keita se recusou a viajar com a delegação para o confronto com o Bayer Leverkusen, pelo Campeonato Alemão, e voltou para sua casa. O jogador tomou essa decisão indisciplinar ao saber que começaria a partida no banco de reservas.

A ausência do volante na partida repercutiu e levantou hipóteses sobre a sua não participação no embate. Posteriormente, o diretor de futebol do Werder Bremen, Clemens Fritz, esclareceu a situação.

“Depois de o Naby ter sido informado que não ia começar o jogo de início, ele decidiu não entrar no ônibus e foi para casa. Vamos falar com ele e com o empresário sobre as consequências e como devemos agir”, esclareceu o dirigente.

No jogo específico que contou com a ausência de Keita, o Werder Bremen sofreu uma goleada de 5 a 0 para o Bayer Leverkusen, fora de casa. Aliás, o resultado positivo garantiu o título da Bundesliga para os mandantes, de forma inédita, com cinco rodadas de antecedência.

O diretor de futebol do Werder Bremen, Clemens, declarou que, após o movimento desrespeitoso do jogador, os representantes do clube alemão conversariam com o jogador e seus empresários. Afinal, o gesto promoveu uma crise interna.

Recentemente, Keita recebeu como punição a proibição de participar de atividades no Werder até o final da temporada. Ou seja, a suspensão dos treinos e de integrar o vestiário da equipe, assim como o pagamento de uma multa.

Passagem sem sucesso no Liverpool e ida para o Werder Bremen

O volante africano fechou com o clube alemão em junho do ano passado, mas, em sua primeira temporada, fez apenas cinco jogos. Ele chegou ao Werder Bremen de graça após fim de seu vínculo com o Liverpool.

Keita se transferiu para os Reds com bastante expectativa depois de passagem de destaque pelo RB Leipzig, também da Alemanha. Contudo, seu desempenho no Liverpool foi abaixo do esperado.

