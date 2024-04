Barcelona x PSG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Nesta terça-feira (16/4) sai o primeiro semifinalista da Champions. Em Barcelona, os catalães recebem o PSG, pelo jogo de volta da quartas. Como venceu na ida, em Paris, por 3 a 2, o Barça joga pelo empate para avançar. O duelo começa às 16h (de Brasílai), no Camp Nou. E para você não perder nada desta batalha de titãs, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira. O início da transmissão? Às 16h (de Brasília), com um pré-jogo com todas as informações deste e dos outros duelos desta fase da Champions, além de notícias do futebol brasileiro. E assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na narração.