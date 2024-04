Gabigol é ‘sonho’ do Palmeiras, diz comentarista da Globo

Caio Ribeiro disse que Gabigol é o sonho do Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução de TV) Jogada10 Jogada10

Comentarista da Rede Globo de Televisão, o ex-jogador Caio Ribeiro abriu o jogo e declarou que o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, é o grande sonho do Palmeiras. Atualmente, o Verdão começa a organizar a casa para a saída de Endrick para o Real Madrid e a chegada ideal seria do atacante Rubro-Negro.

Inicialmente, foi discutido se a contratação de Felipe Anderson seria para substituir Endrick. E, nesse momento, Ribeiro declarou que o ideal para o Verdão seria Gabriel.

“O Felipe Anderson pode jogar no lugar do Endrick? Pode. O Ricardinho falou, fazendo essa meia-ponta. Ele joga aberto na Lazio, finaliza muito bem. Mas o sonho do Palmeiras para substituir a saída do Endrick é o Gabigol. O Palmeiras tem interesse no Gabigol e gostaria de contar com o atacante”, disse Caio Ribeiro.

Gabriel, no entanto, está suspenso por causa de problemas no exame antidoping. Para Caio, será necessário aguardar até esse problema ser resolvido para o Palmeiras tentar o primeiro contato.

“Aí, você tem que esperar ver a punição, se ele é absolvido. Tem que entrar numa questão financeira para ver se consegue tirar ele do Flamengo. Não vão falar isso publicamente por uma questão de não inflacionar o mercado, não pediram mais do que devem e não entrarem em uma disputa que já existe com o Flamengo porque são dois dos protagonistas do futebol brasileiro dos últimos anos. Mas essa seria a reposição e o desejo da diretoria do Palmeiras”, acrescentou.

Situação entre Gabigol e Flamengo

Gabriel Barbosa tem contrato com o Flamengo até o fim da temporada e pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. A renovação com o Rubro-Negro, afinal, está emperrada, pois o jogador flamenguista está suspenso até abril de 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook