Pet elogia De La Cruz após golaço de falta: ‘Flamengo estava precisando’

No último domingo (14/04), De La Cruz marcou um golaço de falta no jogo entre Atlético-GO e Flamengo. Petkovic, dessa forma, rasgou elogios ao uruguaio nas redes sociais. O sérvio foi um dos maiores cobradores de bola parada da história do clube.

ALELUIAAAAAAA ???????????????????????? Valeu ou não valeu em DOBRO o #ingresso com esse golaço do De La Cruz ??? @flamengo estava precisando de um show desse ????????#petkovic #petcomenta #futebol #flamengo #delacruz #gol Créditos ???? @canalpremiere @geglobo pic.twitter.com/tiGWffL6g5 — Petkovic Oficial (@Petkovic10) April 16, 2024

Passagem de Pet pelo Flamengo

Com um Brasileiro, uma Copa dos Campeões e dois Cariocas, Petkovic é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. O sérvio fez muitos gols decisivos ao longo de sua passagem pelo clube e ficou marcado pelo golaço de falta no tricampeonato do Estadual em 2021. O ex-jogador, dessa forma, é homenageado até hoje pela torcida rubro-negra em músicas e bandeiras.

Chegada de De La Cruz

Aliás, De La Cruz chegou ao Flamengo no começo desta temporada e levou 15 jogos para marcar seu primeiro gol. O uruguaio é um exímio cobrador de falta e demonstrou muita categoria no Serra Dourada. O jogador é uma das esperanças da torcida rubro-negra para 2024 e tem contrato no clube até dezembro de 2028.

