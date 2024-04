Zagueiro do Atlético recebe sondagem, mas ficará no Galo por causa de Milito

Jemerson interessa ao Athletico - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Jemerson, do Atlético-MG, interessa ao Athletico. O Rubro-Negro, aliás, sondou a situação do defensor atleticano para propor uma negociação envolvendo Pedro Henrique. Todavia, os tratos não caminharam.

Isso porque Jemerson está prestigiado com Gabriel Milito. O treinador atleticano gosta do futebol do defensor e ficou satisfeito com o que viu do zagueiro atleticano até o momento.

A saída de Jemerson, no entanto, pode acontecer. Todavia, para ele deixar o elenco alvinegro, somente se chegar uma “proposta irrecusável”. O contrato do defensor com o Galo vai até dezembro de 2024.

É preciso ressaltar, aliás, que caso a troca fosse concluída, os clubes só poderiam utilizar os zagueiros a partir das oitavas de final da Copa Libertadores, por causa do regulamento da competição. Já no Brasileirão e Copa do Brasil não teria qualquer problema.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook