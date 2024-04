Diniz pede paciência com Terans e projeta evolução do uruguaio no Fluminense

Terans ainda busca seu espaço com a camisa do Fluminense - (crédito: - Fotos: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

Um dos principais reforços do Fluminense para a temporada, David Terans ainda não conseguiu deslanchar pelo clube carioca. No entanto, o técnico Fernando Diniz encara o momento como uma fase de adaptação e projeta que o uruguaio irá evoluir e ajudar o Tricolor nas principais competições de 2024.

Além disso, o comandante ressaltou, em entrevista ao portal “ge”, o exemplo de Keno, que teve um período para se adaptar ao novo clube antes de deslanchar e ser decisivo. Essa situação também serve para Renato Augusto, outro reforço do Tricolor de Laranjeiras para a temporada.

“O Terans está chegando agora e tudo ainda é muito novo. Por exemplo, o Keno chegou no ano passado e só desabrochou do meio para o final do ano. O Renato (Augusto) também vive esta situação. Quem joga no corredor central ou no meio (tem mais dificuldade), o time tem um jeito diferente de marcar e de jogar. Temos que dar tempo para a adaptação. Acredito que eles vão nos dar muitas alegrias”, disse,

“O Terans está treinando bem, está se adaptando e com o tempo muito provavelmente vai ter mais minutagem”, frisou o treinador na última coletiva de imprensa, após o empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã.

Olho na agenda Para o duelo com o Bahia, nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, o Fluminense terá Manoel, que está recuperado de sua respectiva lesão, no tornozelo esquerdo e à disposição do comandante tricolor. Por fim, na estreia, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, Felipe Melo e Martinelli formaram a dupla de zaga.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.