Romário, presidente do America, é inscrito para jogar a segundona do Carioca

Depois de 15 anos de anunciar a sua aposentadoria, Romário está de volta ao futebol profissional. O Baixinho, presidente do America, foi inscrito pelo clube para disputar a segunda divisão do Campeonato Carioca. Para entrar em campo, ele conversará com o técnico Marcus Alexandre para saber como funcionará a sua participação no torneio.

Como jogador do America, Romário receberá um salário mínimo, obrigatório em contrato. No entanto, o mesmo doará o valor para o clube.

A segunda divisão do Campeonato Carioca começa a partir do dia 18 de maio, e conta com os seguintes clubes: America, Americano, Araruama, Artsul, Audax Rio, Cabofriense, Duque de Caxias, Maricá, Olaria, Petrópolis, Resende e Serrano. O torneio é em turno único, no sistema de pontos corridos.

