Fluminense divulga lista de relacionados para duelo com o Bahia

Fluminense divulga lista de relacionados para confronto com o Bahia, em Salvador - (crédito: - Foto: Divulgação / Fluminense) Jogada10 Jogada10

Após o empate na estreia, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira (16), diante do Bahia, às 21h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Assim, o clube divulgou a lista de relacionados para o duelo com o retorno do zagueiro Manoel, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, enquanto Felipe Melo e Marcelo serão poupados.

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra o Colo-Colo (CHL). Além disso, o comandante tricolor não terá Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito, e Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo.

Thiago Santos, por sua vez, sentiu dores na coxa esquerda e teve lesão muscular detectada. O meia Renato Augusto e o atacante Keno iniciaram treino de transição com bola nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho.

Por fim, o Tricolor de Laranjeiras busca a primeira vitória na competição, visto que ficou no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Maracanã. No ano passado, afinal, quando terminou o Brasileirão na sétima colocação, o Tricolor teve a terceira pior campanha como visitante do torneio.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida de hoje! ???????? pic.twitter.com/KwLLgyrLpi — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 16, 2024

Confira a lista de relacionado do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Laterais: Diogo Barbosa, Guga, Justen e Samuel Xavier

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade e Manoel;

Meio-campistas: Alexsander, André, Arthur, Lima, Martinelli e Ganso;

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jan Lucumí, Jhon Arias, John Kennedy, Kauã Elias e Marquinhos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.